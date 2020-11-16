Верховная Рада может принять постановление об отмене карантина выходного дня

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене решения Кабинета министров о введении в Украине карантина выходного дня. Об этом сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк во время заседания согласительного совета глав фракций и комитетов.



Кондратюк отметила, что проект постановление № 4381 содержит рекомендацию к правительству отменить ранее принятое решение об усиленном карантине на выходных.



Ожидается, что документ рассмотрят во вторник, 17 ноября.



Вместе с тем вице-спикер призвала парламент рассмотреть еще один проект постановления № 4320 «О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемиологических мер с целью надлежащей подготовки к такому усилению».



При этом Кондратюк обратилась к органам местного самоуправления с призывом обеспечить выполнение ранее введенных карантинных мер.

На прошлой неделе правительство постановило ввести в Украине карантин выходного дня с субботы 14 ноября. Он продлится три уик-энда и предполагает запрет работы по субботам и воскресеньям кафе и ресторанов, заведений культуры, спортзалов, непродуктовых магазинов. Так Кабмин хочет снизить распространение коронавируса.