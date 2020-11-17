Коронавирус в Донецкой области: 20 смертей и 520 заболевших за сутки

В Донецкой области зарегистрировано еще 20 смертей от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



География новых летальных случаев:



• по 5 в Славянской, Покровской и Мирноградской ОТГ;

• по 2 в Бахмутской и Краматорской ОТГ;

• 1 в Лиманской ОТГ.



Коме того, за минувшие сутки выявлено 520 заболевших коронавирусом:



• 331 в Мариупольской ОТГ;

• 49 в Краматорской ОТГ;

• 21 в Бахмутской ОТГ;

• 18 в Покровской ОТГ;

• 16 в Никольской ОТГ;

• 11 в Славянской ОТГ;

• по 10 в Лиманской и Торецкой ОТГ;

• по 7 в Мирноградской и Кальчицкой ОТГ;

• по 6 в Соледарской, Константиновской и Мангушской ОТГ;

• по 3 в Сартанской, Новогродовской и Селидовской ОТГ;

• по 2 в Светлодарской и Гродовской ОТГ;

• по 1 в Святогорской, Часовярской, Белозерской, Угледарской, Дружковской, Кураховской, Андреевской, Черкасской и Очеретинской ОТГ.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 17724 заболевших коронавирусом. Из них 6129 человек выздоровели, а 275 умерли. Продолжают лечение 11320 пациентов.

Всего в Украине зарегистрировано 557 657 заболевших COVID-19, из которых 250 983 человека выздоровели, а 9856 скончались. За сутки в стране выявлено 11968 заболевших.