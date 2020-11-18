Поиск горняков на шахте в Донецке возобновят после исключения вероятности взрыва

Поиск четырех пропавших горняков на шахте имени Скочинского в Донецке будут возобновлены после исключения возможности взрыва.



Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН со ссылкой на источник.



По словам собеседника, с утра специалисты проводят анализ атмосферы в шахте — берут пробы воздуха. «Когда будут понимать, что безопасно, и нет угрозы взрыва, тогда возобновятся поисковые работы», — пояснил он.

Утром 17 ноября на шахте имени Скочинского произошел пожар. Горняки были эвакуированы за исключением четырех человек, их судьба остается неизвестной. Вечером поисковые работы были приостановлены.