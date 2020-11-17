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В Донецке приостановлены поиски четырех горняков, пропавших в результате пожара

17 ноября 2020, 19:42

В Донецке приостановлены поиски четырех горняков, пропавших в результате пожара

Судьба четырех горняков, пропавших в результате пожара на шахте имени Скочинского в Донецке, остается неизвестной. Поисковые работы приостановлены. Об этом пишет сепаратистский ресурс ДАН.

По словам собеседника, имя которого не называется, поисково-спасательные работы продолжатся завтра утром, 18 ноября.

«Подземные работы прекращены, так как появился опять газ, и чтобы не было повторного выброса эти работы прекратили», — заявил он.

Расследованием аварии займется «комиссия» под руководством «гортехнадзора ДНР».

Авария на шахте на данный момент не ликвидирована. Согласно сообщению, «комиссия» приступит к работе, когда появится возможность инспекторам спуститься в лаву.

Утром 17 ноября в конвейерном штреке 5 западной лавы на шахте имени А.А. Скочинского в Донецке начался пожар. На момент аварии в шахте находилось 26 горняков, 22-х из них подняли на поверхность.

При выполнении работ пострадало три горноспасателя. 

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Донецк
Прочее
шахта им. Скочинского

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