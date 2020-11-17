В Донецке приостановлены поиски четырех горняков, пропавших в результате пожара

Судьба четырех горняков, пропавших в результате пожара на шахте имени Скочинского в Донецке, остается неизвестной. Поисковые работы приостановлены. Об этом пишет сепаратистский ресурс ДАН.



По словам собеседника, имя которого не называется, поисково-спасательные работы продолжатся завтра утром, 18 ноября.



«Подземные работы прекращены, так как появился опять газ, и чтобы не было повторного выброса эти работы прекратили», — заявил он.



Расследованием аварии займется «комиссия» под руководством «гортехнадзора ДНР».



Авария на шахте на данный момент не ликвидирована. Согласно сообщению, «комиссия» приступит к работе, когда появится возможность инспекторам спуститься в лаву.

Утром 17 ноября в конвейерном штреке 5 западной лавы на шахте имени А.А. Скочинского в Донецке начался пожар. На момент аварии в шахте находилось 26 горняков, 22-х из них подняли на поверхность.



При выполнении работ пострадало три горноспасателя.