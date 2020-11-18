В отдельных районах Луганской области афиксировано 10 новых случаев заболевания COVID-19 и три летальных случая. Об этом заявляет «минздрав» группировки «ЛНР».



«ЛНР» не сообщала о новых заболевших коронавирусной болезнью с 15 ноября.



По состоянию на 18 ноября «ЛНР» признает 1704 случая заражения COVID-19, из которых 1453 человека выздоровели, 129 — умерли.



Группировка не приводит статистику по количеству заболевших в населенных пунктах ОРЛО.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.

За минувшие сутки, 17 ноября, в Украине выявили 12496 заболевших коронавирусом.