В Украине выявили 13357 заболевших коронавирусом за сутки. Это новый рекорд

За минувшие сутки, 18 ноября, в Украине выявили 13357 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За отчетный период выздоровели 7400 человек, а 257 скончались.



За все время исследований в стране выявили 583 510 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 266 479 человек, а скончались 10 369.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 348), Днепропетровской (1 128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.



Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 14 ноября — 12524 заболевших COVID-19.