От коронавируса умерли еще 39 человек в Донецкой области

В Донецкой области зарегистрировано еще 39 смертей от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



География летальных случаев:



— 9 в Славянской ОТГ;

— 6 в Краматорской ОТГ;

— по 3 в Николаевской, Бахмутской и Дружковской ОТГ;

— 2 в Селидовской, Лиманской и Добропольской ОТГ;

— по 1 в Соледарской, Александровской, Покровской, Волновахской, Авдеевской, Андреевской, Кальчицкой, Торецкой и Угледарской ОТГ.



Также в ДонОГА сообщили, что за два дня, 17-18 ноября, в регионе выявили 1071 заболевшего коронавирусом. По данным СНБО, за минувшие сутки на Донетчине выявлено 533 заболевших.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины подтверждено 18795 случаев COVID-19. Из них 6129 человек выздоровели, а 314 умерли. Продолжают лечение 12352 пациента.

За минувшие сутки в Украине выявили 13357 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Всего в стране выявили 583 510 заболевших коронавирусом, из которых выздоровели 266 479 человек, а скончались 10 369.