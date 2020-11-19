Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах

Президент Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных местах без маски. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Соответствующий закон Верховная Рада приняла 6 ноября.



Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это предусматривает наложение штрафа от 170 до 255 гривен «за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте» без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.



«Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью», — отметили в Офисе президента.

За минувшие сутки в Украине выявили 13357 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Всего в стране выявили 583 510 заболевших коронавирусом, из которых выздоровели 266 479 человек, а скончались 10 369.