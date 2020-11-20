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«Мягкий подход» не помогает. Новый президент Молдовы посоветовала Украине учесть опыт Приднестровья в вопросе Донбасса

20 ноября 2020, 13:21

«Мягкий подход» не помогает. Новый президент Молдовы посоветовала Украине учесть опыт Приднестровья в вопросе Донбасса

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду рекомендует Украине в контексте ситуации на Донбассе учесть опыт с «мягким подходом» к урегулированию конфликта в Приднестровье, который, по ее словам, за 28 лет ни к чему не привел.

Об этом Санду рассказала в интервью «Европейской правде».

Она напомнила, что Молдова признала Приднестровье частью переговорного формата и предоставила тамошнему бизнесу те же возможности, которые имеют молдавские производители, в частности право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации.

«Поэтому сейчас 65% экспорта Приднестровья идет в Европу. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и так далее. Но несмотря на все эти шаги, пока ни к чему не пришли», — отмечает Санду.

Кроме того, новоизбранный президент называет Приднестровье «регионом, который откололся» и таким, который поддерживается Россией. Также она надеется, что «однажды появится возможность для мирного воссоединения Молдовы».

В то же время Молдова продолжает официальные связи с Россией. В частности, Санду хочет возобновить экспорт в РФ, который по ряду наименований закрыт после подписания Молдовой Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС, а также обеспечить социальную защиту молдаванам, работающим в России.

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В начале 90-х годов между Молдовой и самопровозглашенной Приднестровской республикой произошел вооруженный конфликт. Приднестровье поддерживала Россия, но страну не признала.

В 1992 году после завершения вооруженной фазы конфликта Молдова согласилась на «прямой диалог» с непризнанными властями в Приднестровье, а Россию согласились считать «посредником» для урегулирования ситуации.

В законодательстве Молдовы Приднестровье считается автономным территориальным образованием с особым правовым статусом. Урегулирование ситуации между Кишиневом и Тирасполем до сих пор продолжается.

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