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Донбассу не стать Россией: Приднестровье 2.0? ►

11 июля 2020, 21:25

Донбассу не стать Россией: Приднестровье 2.0? ►

Дипломатический тупик, или «реальный прорыв» — куда движутся Киев и Москва в переговорах по востоку Украины. Смотрите в новом выпуске «Донбасс сегодня»:

В Кремле не рассматривают вопрос о вхождении Донбасса в состав России, но и вернуть регион Украине не хотят. Что дальше?

Опрос в Донецке: что думают жители о реинтеграции Донбасса и решении конфликта?

Местные выборы-2020: сможет ли партия Владимира Зеленского отвоевать победу на муниципальных выборах у партии кума Путина Виктора Медведчука?

Визит киевских чиновников на Донбасс. Что обещает столица прифронтовому региону?

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«ДНР» отчиталась о рекордном числе нарушителей карантина
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Сепаратисты смягчили условия пропуска патрулей ОБСЕ в ОРДЛО
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23:05
В Донецкой области выявили новый случай COVID-19 — снова в Славянске
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16:51
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В «Украэрорухе» отрицают полет российского самолета над Донбассом
15:26
В Луганской ОГА надеются на поступление денег для выплат пострадавшим от пожара во вторник
14:20
«ДНР» может разрешить въезд в Донецк по спискам на следующей неделе
12:46
«ЛНР» зарегистрировали 13 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки и одну смерть 
11:59
Резников: Безопасная реинтеграция Донбасса — это надолго
10:45
«ЛНР» заявила о начале работ по оборудованию пунктов пропуска у Счастья и Золотого
10:35
В «ДНР» заявили о 24 новых случаях заболевания коронавирусом
09:39
В Украине 800 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 861 пациент выздоровел
08:17
На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое получили ранения
23:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 июля
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ОБСЕ зафиксировала повреждение водопровода и линий электропередач вблизи Горловки
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11 июля, 21:25
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10 июля, 08:05
Реинтеграция Донбасса: Что сделано за 100 дней? ►
09 июля, 16:31

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