Донбассу не стать Россией: Приднестровье 2.0? ►

Дипломатический тупик, или «реальный прорыв» — куда движутся Киев и Москва в переговорах по востоку Украины. Смотрите в новом выпуске «Донбасс сегодня»:



В Кремле не рассматривают вопрос о вхождении Донбасса в состав России, но и вернуть регион Украине не хотят. Что дальше?



Опрос в Донецке: что думают жители о реинтеграции Донбасса и решении конфликта?



Местные выборы-2020: сможет ли партия Владимира Зеленского отвоевать победу на муниципальных выборах у партии кума Путина Виктора Медведчука?



Визит киевских чиновников на Донбасс. Что обещает столица прифронтовому региону?