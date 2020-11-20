InformNapalm опубликовало фото новейшего российского комплекса «Наводчик-2» на Донбассе

На подконтрольной боевикам части Луганской области, в 12 километрах от линии фронта, впервые за время боевых действий на Донбассе зафиксирован новейший российский комплекс «Наводчик-2». Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm, которое приводит фотографию этой техники.



«Наводчик-2» — наземный пункт управления БПЛА. Комплекс предназначен для разведки и выполнения специальных задач, в частности для обеспечения координатами целей дивизионов пушечной артиллерии и РСЗО. В него входят 7 беспилотников типа «Гранат» различных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 километров.



Впервые о наличии комплекса «Наводчик-2» у боевиков сообщила миссия ОБСЕ в отчете от 14 ноября 2020 года.



Сообщество InformNapalm утверждает, что получило снимки с беспилотника, которые подтверждают использование этого российского комплекса на Донбассе. Рядом со станцией управления также замечены 3 ящика для хранения и транспортировки БПЛА.



Отмечается, что это является очередным подтверждением военного присутствия РФ на Донбассе.



Комплекс «Наводчик-2» поступил на вооружение Минобороны РФ в 2014 году. Его сразу перебросили в Армению на 102-ю российскую военную базу в городе Гюмри. С тех пор информация об использовании этого комплекса и в российских СМИ, и на официальном сайте Минобороны РФ касалась в основном только Армении. Лишь несколько раз этот комплекс также упоминали в контексте проведения учений на территории 4-й оккупационной военной базы РФ, которая развернута в Цхинвальском регионе Грузии.