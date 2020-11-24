Раненный под Авдеевкой военный умер в больнице

Украинский военнослужащий, которого тяжело ранил снайпер боевиков, скончался в лечебном учреждении. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



С начала суток штаб зафиксировал 2 обстрела со стороны боевиков. В районе Шумов боевики стреляли из гранатомета и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки работал снайпер, который тяжело ранил военнослужащего.



Раненого доставили в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи, однако неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов.



«Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — отметили в штабе.



О произошедшем проинформированы сотрудники СММ ОБСЕ.

С 27 июля на Донбассе действует всеобъемлющий режим прекращения огня. С 27 июля по 4 ноября жертвами обстрелов боевиков стали 14 военнослужащих: трое погибли, 11 раненых.