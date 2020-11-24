Снайпер боевиков ранил военного под Авдеевкой, заявили в ВСУ

Украинский военный ранен под Авдеевкой Донецкой области в результате выстрела снайпера боевиков. Об этом сообщает 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев.



Отмечается, что это произошло сегодня около полудня.



Военному оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии.



В сообщении отмечается, что ранение военного является нарушением договоренностей о прекращении огня, вступивших в действие 27 июля.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.



Миссия ОБСЕ зафиксировала более 2500 нарушений перемирия в Донецкой и Луганской областях с 27 июля.