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Украина в ОБСЕ: «Наводчик-2» на вооружении у боевиков доказывает причастность РФ к конфликту

26 ноября 2020, 09:21

Украина в ОБСЕ: «Наводчик-2» на вооружении у боевиков доказывает причастность РФ к конфликту

Выявленный вблизи Луганска российский новейший комплекс управления БПЛА «Наводчик-2» никогда не состоял на вооружении ВСУ и является очередным доказательством участия РФ в конфликте на Донбассе. Об этом заявила миссия Украины при ОБСЕ во время заседании Форума безопасности сотрудничества в среду, 25 ноября, передает «Укринформ».

«Наводчик-2» предназначен для разведки и выполнения специальных задач, в частности для обеспечения координатами целей дивизионов пушечной артиллерии и РСЗО. В ноябре его впервые с начала боевых действий зафиксировали на Донбассе.

«В то время, как Россия продолжает отрицать тот факт, что она является стороной конфликта, который она сама же и создала, СММ продолжает обнаруживать новые доказательства, которые опровергают эти фейковый утверждения. 8 ноября СММ впервые заметила новейшую российскую систему радиоэлектронной борьбы» Наводчик- 2 «вблизи временно оккупированного Луганска. Эта система никогда не была на вооружении Вооруженных Сил Украины», — заявили в делегации Украины.

Украинская миссия при ОБСЕ напомнила, что миссия ОБСЕ ранее фиксировала многочисленные типы вооружения и военной техники исключительно российского происхождения.

Украина в ОБСЕ ранее неоднократно заявляла о необходимости возобновить контроль над участком границы в ОРДЛО, чтобы прекратить незаконные поставки стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов из РФ, борьба с чем среди приоритетов ОБСЕ.

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