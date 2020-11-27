Одноразовую помощь в размере 8 тысяч гривен из-за коронокризиса смогут получить предприниматели или работники, если их работодатель имеет одну из 6 категорий КВЭД. Об этом говорится в сообщении министерства цифровой трансформации.
Речь о таких категориях КВЭД:
При этом одна из 6 этих категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31 октября 2020 года.
Принятые решения предусматривают:
В Минцифры обещают, что денежную помощь можно будет получить на портале и в мобильном приложении «Дія». Для этого нужно будет подать заявку, на заполнение которой понадобится до 5 минут времени. После проверки заявления в реестрах Пенсионного фонда материальная помощь будет предоставлена на счет.
Программа поддержки бизнеса была предложена президентом Владимиром Зеленским. 25 ноября ее приняло правительство и направило на рассмотрение в Верховную Раду. Парламент может принять документ на следующей неделе.