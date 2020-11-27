Одноразовую помощь в размере 8 тысяч гривен из-за коронокризиса смогут получить предприниматели или работники, если их работодатель имеет одну из 6 категорий КВЭД. Об этом говорится в сообщении министерства цифровой трансформации.



Речь о таких категориях КВЭД:

4 «Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами»;

55 «Временное размещения»;

56 «Деятельность по обеспечению блюдами и напитками»;

14 «Демонстрация кинофильмов»;

90 «Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений»;

93 «Деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений»;

При этом одна из 6 этих категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31 октября 2020 года.



Принятые решения предусматривают:

пособие ФЛП и наемным работникам, работающим в сферах деятельности, которые могут быть закрытыми из-за карантина;

в случае усиления карантина работодатели смогут получить до 8 тысяч гривен одноразовой материальной помощи на каждого работника, рабочее время которого сокращенно/будет сокращен;

предприятия, которые останавливают работу в случае введения жесткого карантина, получат компенсацию затрат на ЕСВ за наемных работников.

В Минцифры обещают, что денежную помощь можно будет получить на портале и в мобильном приложении «Дія». Для этого нужно будет подать заявку, на заполнение которой понадобится до 5 минут времени. После проверки заявления в реестрах Пенсионного фонда материальная помощь будет предоставлена на счет.



Программа поддержки бизнеса была предложена президентом Владимиром Зеленским. 25 ноября ее приняло правительство и направило на рассмотрение в Верховную Раду. Парламент может принять документ на следующей неделе.