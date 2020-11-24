Зеленский анонсировал выплаты для бизнеса во время карантина

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и наемным работникам в условиях карантина, которая включает единоразовую денежную помощь.



Предполагается, что физические лица — предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.



По словам Зеленского, для получения такой помощи нужно будет сделать «три простых шага»: зайти в приложение «Дія», ввести короткие данные и номер банковской карточки.



Согласно расчетам, более миллиона украинцев смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 миллиардов гривен.



Кроме того, субъекты хозяйствования получат единовременную материальную помощь для сохранения рабочих мест. «Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простоя, в размере до 8 тысяч гривен на одного работника», — пояснил Зеленский.



Предприятия, работа которых приостанавливается из-за карантинных ограничений, получат компенсацию расходов на уплату единого социального взноса за наемных работников. По словам президента, это — почти 1,5 миллиарда гривен для около 120 тысяч юридических лиц.



«Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию на уплату ЕСВ за своих наемных работников», — сказал Зеленский.



Кроме того, предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тысяч ФЛП 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.



Также возобновляется действие программ поддержки бизнеса, которые работали весной. «Это материальная помощь ФЛП, которые имеют детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице», — сообщил Зеленский.