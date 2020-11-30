«Укроборонпром»: Заводы в Украине не могут производить боеприпасы

Ни одно предприятие в Украине не сможет организовать полный цикл производства боеприпасов в ближайшие пару лет. Об этом заявил глава оборонного концерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко в интервью «РБК-Украина».



По его словам, боеприпасную отрасль нужно создавать с самого начала.



«Начиная от мелких до крупных калибров. Сейчас все это покупается. Конечно, используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых срок эксплуатации заканчивается, они иногда теряют свои характеристики за время пребывания на складах», — сказал Фоменко.



«Полного цикла производства нет... В рамках предприятий "Укроборонпрома" проектов по производству боеприпасов малого калибра также нет», — добавил глава концерна.



По его словам, сейчас проходят обучение и есть необходимость пополнения складских запасов.



«Поэтому, все что могут производить в Украине, надо делать, ведь у нас высокий и производственный и научно-технический потенциал. Например, конструкторское бюро «Луч», — отметил Фоменко.