Степанов сомневается в продлении карантина выходного дня

Министерство здравоохранения не будет рекомендовать продлевать карантин выходного дня в Украине, который действовал в ноябре. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».



На вопрос о возможности продления карантина выходного дня, министр ответил: «Не думаю, что мы будем делать такое предложение».



Степанов добавил, что результаты карантина и его эффективность можно будет оценить на следующей неделе.



«Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не соблюдался карантин выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста... Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не соблюдали карантин в полном объеме, как мы прописывали», — сказал он

Сегодня представители Кабинета Министров, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции, решат, нужно ли вводить в стране полный локдаун и когда. Газета «Сегодня» со ссылкой на источник в правительстве пишет, что в Кабинете министров уже согласовали дату введения локдауна: жесткие ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января.



За воскресенье, 29 ноября, в Украине выявлено 9946 заболевших коронавирусом.