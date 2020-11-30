В Кабинете министров согласовали дату введения локдауна в Украине: жесткие ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на источник в правительстве.



По словам собеседника издания, вариант двухнедельного локдауна в правительстве отклонили. Ограничения введут более чем на три недели. Источник добавил, что подробности грядущего локдауна станут известны уже в эту среду.

Новый локдаун введут на смену карантина выходного дня, который действовал с 14 по 30 ноября.



Сейчас по всей Украине продолжают действовать ограничения «оранжевой зоны» карантина.



Правительство подготовило программу поддержки для бизнеса и наемных сотрудников во время локдауна. Работники и предприниматели смогут получить единоразовую выплату в размере 8000 гривен. Ожидается, что за программу проголосует Верховная Рада на этой неделе.