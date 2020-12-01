НАБУ месяц просит заменить прокурора, который закрыл дело «Роттердам+»: генпрокурор думает

В Офисе генерального прокурора больше месяца рассматривают просьбу Национального антикоррупционного бюро заменить прокурора, который ранее закрыл так называемое дело «Роттердам+» относительно возможных злоупотреблений на стоимости электроэнергии.



Об этом говорится в ответе на запрос «Украинской правды» Генеральной прокуратуре Украины.



По мнению детективов бюро, прокурор Виталий Пономаренко неэффективно осуществляет надзор за соблюдением законов в расследовании. По состоянию на 27 ноября письма детективов находилось на рассмотрении. Они были отправлены Антикоррупционным бюро еще 28 октября и 3 ноября.