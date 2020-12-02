Генпрокурор Венедиктова отстранила прокуроров от дела против заместителя Ермака

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила четырех прокуроров, которые вели дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По его словам, 2 декабря Татарову должны были объявлять подозрение в передаче взятки. В то же время детективы НАБУ увидели в реестре постановление о замене прокуроров.



Помимо этого, Венедиктова ввела в дело себя и тоже теперь значится среди прокуроров, ведущих дело Татарова.



При этом отстраненным прокурорам САП постановление еще не предоставили для ознакомления.



Сведения о замене внесены в Единый реестр досудебных решений.



Кроме этого детективы НАБУ подавали в суд ходатайство об обыске у Татарова. Однако по словам источника УП, в результате слива информации последний узнал о следственных действиях, которые готовятся, и о готовящемся подозрении.



Позже НАБУ открыто обвинило офис Венедиктовой в саботаже дела по Татарову.



УП стало известно, что НАБУ расследует дело о возможной причастности Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.



С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания «Укрбуд» Микитася.



По данным УП, антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.