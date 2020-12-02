Сотрудника Минветеранов и его сообщника будут судить за вымогательство взятки у ветерана АТО

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении специалиста Министерства по делам ветераном в Луганской области, которого подозревают в вымогательстве более 360 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, чиновник организовал коррупционную схему и привлек к ней доверенное лицо. Они вымогали деньги у раненого в районе проведения ООС бывшего военнослужащего ВСУ. В обмен подозреваемые обещали повлиять на уполномоченное лицо по оформлению группы инвалидности за боевые ранения и получение единовременного денежного пособия.



Взятка состояла из двух частей — 4,5 тысячи долларов и около 240 тысячи гривен — 50% от выплаты, которые потерпевший должен был отдать после ее получения.



Посредника задержали во время получения части взятки в сумме 3 тысяч долларов в начале августа.



Подозреваемым инкриминируют ч. 3 ст. 369 −2 УК Украины.