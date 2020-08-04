СБУ: Сотрудник Минветеранов вымогал от экс-бойца ВСУ 376 тысяч гривен за справку об инвалидности

Специалист Министерства по делам ветераном в Луганской области подозревается в вымогательстве взятки в размере почти 376 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным спецслужбы, главный специалист в медико-социальной экспертной комиссии на Луганщине требовал деньги от бывшего военнослужащего ВСУ, получившего ранения во время боевых действий.



«За 4,5 тысячи американских долларов и 250 000 гривен фигурант обещал назначить воину группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию за ранение», — говорится в сообщении.



Деньги пострадавший должен был передать через доверенное лицо чиновника.



Правоохранители задержали посредника, он взят под стражу. Сейчас решается вопрос о задержании организатора схемы.



Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.



В Минветеранов отмечают, что сигнал о возможной причастности чиновника к коррупции получили от общественности в ноябре 2019 года, после чего обратились в Национальную полицию с просьбой о проведении проверки.



Одновременно с этим, в министерстве напомнили о презумпции невиновности: «В связи с этим, любое, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке».