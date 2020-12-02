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Кулеба: Мы хотим больше учений НАТО в Украине

02 декабря 2020, 20:58

Кулеба: Мы хотим больше учений НАТО в Украине

Украина стремится к большему взаимодействию к НАТО, в том числе, за счет увеличения количества учений НАТО на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Североатлантического совета НАТО при участии Украины и Грузии, посвященном проблемам безопасности в регионе Черного моря.

«Я подробно проинформировал членов о милитаризации Россией как государством-оккупантом временно оккупированного Крыма... Кроме того, признаки нуклеаризации полуострова представляют собой серьезную угрозу режиму ядерного нераспространения», — заявил он по итогам встречи, передает пресс-служба МИД.

Кулеба проинформировал участников встречи о стремлении Украины стать членом Альянса: «Мы хотим больше взаимодействия с Альянсом, в том числе больше учений НАТО в Украине. Я отметил, что Украина в дальнейшем движется к членству в Альянсе и ожидает предоставления Плана действий по членству».

Глава МИД также проинформировал о продолжающихся нарушениях Россией норм международного гуманитарного права в Крыму, в частности о принудительном призыве граждан Украины в ряды вооруженных сил РФ.

Министр пригласил государства-членов НАТО принять активное участие в реализации «Крымской платформы» по рассмотрению всех аспектов относительно оккупированного Крыма, в частности безопасность в Черном море.

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