Десять жителей Луганщины получат компенсации за разрушенное обстрелами жилье

Еще десять собственников жилья, разрушенного в результате военной агрессии в Луганской области, получат компенсацию. Об этом сообщили в Луганской ОГА по итогу второго заседания профильной комиссии.



Восемь человек получат по 300 тысяч гривен компенсации, один — 225 тысяч гривен и еще один — 75 тысяч гривен. Это владельцы разрушенных домов и квартир в Золотом, Новотошковском, Троицком, Попасной, Золотаревке и Нижнем.



Денежные средства перечислят на банковские карты получателей после согласования списка в Минреинтеграции.

В государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 20 млн грн для выплаты денежной компенсации гражданам, чьё жилье было разрушено в вооруженной агрессии РФ. Кабинет министров Украины принял соответствующее постановление № 767 2 сентября 2020 года.



В ноябре комиссия приняла решение о предоставлении компенсации в размере 300 тысячи гривен владельцам 10 разрушенных в ходе конфликта объектов.