Украина и Россия обвинили друг друга в нежелании решить конфликт на Донбассе

Министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров в своих выступлениях на 27-м заседании Совета глав МИД ОБСЕ затронули тему конфликта на Донбассе. Стороны обвинили друг друга в нежелании урегулировать ситуацию.



«Россия должна прекратить агрессию против Украины, забрать войска и наемников с территории Украины и полностью выполнить Минские договоренности», — подчеркнул Кулеба.



По его словам, Украина остается преданной мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, и в этом году продемонстрировала это своими активными практическими шагами в рамках Нормандского формата и работы Трехсторонней контактной группы.



Глава МИД Украины, призвал Россию продемонстрировать волю к урегулированию конфликта на Донбассе.

В свою очередь, Лавров обвинил Украину в нежелании выполнить Минские соглашения и в очередной раз призвал к прямому диалогу с группировками «ДНР» и «ЛНР».



«Рассчитываем, что Киев, наконец, перестанет саботировать реализацию Минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования, и не будет уклоняться от выполнения решений парижского саммита в Нормандском формате, от прямого диалога с Донецком и Луганском», — сказал глава МИД РФ.



Совет министров иностранных дел ОБСЕ в этом году проходит в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.