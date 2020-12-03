Кулеба: РФ препятствует мониторингу ОБСЕ вдоль границы на Донбассе

Россия заблокировала установление постоянного мониторинга миссией ОБСЕ участков украинско-российской границы, которые контролируют боевики. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время 27-го заседания Совета глав МИД ОБСЕ, которое проходит в видеоформате.



Украина и еще 33 страны-участницы ОБСЕ выступили с проектом министерского решение об установлении постоянного мониторинга. Кулеба напомнил, что наблюдатели ОБСЕ продолжают фиксировать современные российские системы вооружения у боевиков и въезд военных грузовиков в ОРДЛО.



По словам министра, установление такого постоянного мониторинга, предусмотрено подписанным Россией Минским протоколом, «могло бы стать еще одной практической реакцией ОБСЕ на продолжающийся конфликт».



«Блокирование этого решения со стороны одной страны — Российской Федерации — в очередной раз продемонстрировало нежелание Москвы уважать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, придерживаться принципов ОБСЕ и уважать границы в Европе», — сказал он.



Ожидается, что война на востоке Украины и аннексия Крыма Россией станет одной из главных тем 27-й министерской встречи ОБСЕ.