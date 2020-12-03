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Кравчук о встрече «нормандской четверки»: Сомнения есть, но она возможна

03 декабря 2020, 21:59

Кравчук о встрече «нормандской четверки»: Сомнения есть, но она возможна

Встреча в «нормандском формате» все же может произойти, хотя сомнения присутствуют. Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире канала «Украина 24».

«Сомнения есть, о реальности [проведения встречи]. Но я верю, что если не будет встречи на высшем уровне, хотя она и возможна, то встреча на уровне политических советников могла бы состояться. Сейчас очень нужна такая встреча, особенно на высшем уровне», — сказал он .

Кравчук объяснил, почему есть потребность в «нормандской» встречи.

«По сути задачи могут быть решены только на уровне глав государств. Минские переговоры могут только способствовать, либо организовывать, рекомендовать соответствующие шаги для решения тех проблем, которые будут поставлены в "нормандском формате". Не может быть нескольких центров, где будут решаться вопросы», - сказал он.

Политические советники «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) в ходе видеоконференции 13 ноября договорились продолжить совместную работу по подготовке дорожной карты по урегулированию конфликта на Донбассе.

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