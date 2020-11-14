«Нормандские советники» договорились создать единый план по Донбассу, заявили в ОП

Политические советники «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) в ходе видеоконференции в пятницу договорились продолжить совместную работу по подготовке дорожной карты по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом по итогам переговоров сообщил Офис президента Украины.



В ОП отметили, что Украина, поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников лидеров стран — участниц «нормандского формата» для ускорения этого процесса.



«Безусловно, на следующей неделе наши представители готовы быть в Берлине для того, чтобы продолжить работу над документом», — цитирует главу Офиса президента Андрея Ермака пресс-служба.



Он также отметил необходимость активизации работы Трехсторонней контактной группы по подготовке общего документа на основании представленного Украиной плана. «Наш документ называется "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских соглашений". Мы рассматриваем этот документ как относящийся к имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ», — сказал Ермак.



Глава офиса предположил, что «в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую можно будет принять на уровне Нормандского формата».



Внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн отметил, что наработка единого документа позволит сторонам достичь прогресса в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы. Российская сторона согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ, отметили в ОП.

Ранее руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что пункты Минских соглашений в той очередности, в которой они существуют с 2015 года, не могут быть выполнены Украиной, в связи с чем должна быть пересмотрена их последовательность. Камнем преткновения стал вопрос восстановления контроля над украинско-российским участке границы на Донбассе. По словам Кравчука и в соответствии с предложенным Киевом планом, это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений, которая включает проведение выборов в ОРДЛО.