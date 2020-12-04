«ДНР»: 160 новых случаев COVID-19 и 17 смертей

Так называемый минздрав группировки «ДНР» зарегистрировал еще 160 заболевших коронавирусом. А также 17 летальных случаев.



Уточняется, что умерли мужчины в возрасте от 52 до 85 лет и женщины в возрасте от 51 до 76 лет.



Всего по состоянию 4 декабря «ДНР» признала 11 309 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении 4 954 пациента, выписаны — 5 285 человек, летальных случаев — 1067.



Кроме того, за сутки выявлено 93 случая пневмоний, что на 3 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 70. Всего на лечении 1498 пациентов с пневмониями, из них 493 на кислородной поддержке (+15 за сутки).

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявлено 24 595 заболевших коронавирусом. Из них 14 738 человек выздоровели, а 463 умерли.