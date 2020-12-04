«ДНР» приостановила запрет на использование видеонаблюдения в общественных местах

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин приостановил действие своего «указа», запрещающего подключать к телекоммуникационным сетям камеры видеонаблюдения. Соответствующий «указ» № 426 опубликован сегодня на сайте Пушилина.



Запрет распространялся на все «органы», юридических лиц независимо от формы собственности, физлиц, общественные объединения. Исключение составляли домовладения в случае, если в поле зрения камер не попадали общественные места за пределами частной собственности.



Контролировать исполнение запрета было поручено «МГБ» и «МВД».



«Указ» действовал с 18 ноября 2020 года. Новая бумага, приостанавливающая действие запрета, подписана и вступила в силу сегодня.