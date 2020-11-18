«ДНР» запретила использовать камеры видеонаблюдения в общественных местах

На подконтрольной группировке «ДНР» территории введен запрет на использование камер видеонаблюдения в общественных местах. Такой «указ» подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.



Согласно бумаге, всем «органам», юридическим лицам независимо от формы собственности, физическим лицам, в том числе предпринимателям, общественным объединениям запрещается подключение систем видеонаблюдения и отдельных видеокамер к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к интернету, за исключением их использования для видеоконтроля территорий и домовладений частной формы собственности, которые не являются общественными местами.



В поле зрения видеокамер не должны попадать общественные места, территории за пределами объектов частной формы собственности.



Отдельно указано, что под действие запрета не распространяется на бытовые видеокамеры, а также оснащенные видеокамерами мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, «которые находятся в момент применения по назначению непосредственно в руках пользователя».



Определять объекты и маршруты, на которых допускается видеонаблюдение, будет «министерство госбезопасности ДНР». Контролировать исполнение «указа» поручено «МГБ» и «МВД».