Госпогранслужба не обнаружила фактов нарушения украинской границы с Россией

Государственная пограничная служба Украины не зафиксировала факты нарушения украинско-российской границы, о которых заявили в пограничной службе ФСБ РФ. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.



«На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала смежная сторона, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано. Также нет информации, которая бы подтверждала подлинность сообщения российских пограничников», — говорится в сообщении.



В Госпогранслужбе отметили, что российская сторона не смогла предоставить подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, в т.ч. следов пересечения границы на местности.



«Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о личности, которая, по их сообщению, погибла, и оружие, которое нарушитель мог использовать», — говорится в ГПСУ.



Ранее погранслужба ФСБ РФ сообщила о перестрелке между российскими пограничниками и тремя неизвестными, которые пытались попасть в РФ. По их данным, один из нарушителей погиб, остальные сбежали на территорию Украины.