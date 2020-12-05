«ДНР» говорит о новых случаях заражения COVID-19: умерли 13 человек

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 147 случаев заболевания, выписаны 333 человека, зарегистрировано 13 летальных случаев. Об этом 5 декабря сообщает так называемый «минздрав» при группировке «ДНР».



Всего по состоянию на 5 декабря в «ДНР» признали 11 476 зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19. На лечении находятся 4 778 пациентов, с выздоровлением выписаны 5 618 человек, умерли - 1 080.



«За сутки выявлено 116 случаев пневмоний, из них госпитализированы 83 человека. Всего на лечении 1 500 пациентов с пневмониями, из них 506 - на кислородной поддержке (+23 за сутки)», - добавили в сообщении.

За прошлые сутки в «ДНР» заявили о 160 заболевших коронавирусом и 17 смертях.