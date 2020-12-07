В Раде зарегистрировали законопроект о продлении действия закона об «особом статусе» Донбасса еще на год

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о продлении на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



Текст законопроекта № 4467 на сайте парламента пока отсутсвует.



Авторами документа выступила группа народных депутатов во главе с первым заместителем фракции «Слуги народа» Александром Корниенко.

В предыдущий раз закон об «особом статусе» Донбасса был продлен 12 декабря 2019 года.



Этот закон был принят в сентябре 2014 году и с тех пор парламент несколько раз продлевал его действие. При этом закон не вступает в силу, так как в нем заложены нормы, которые предполагают, что это произойдет после вывода всех незаконных вооруженных формирований и проведения местных выборов в ОРДЛО по украинскому законодательству.