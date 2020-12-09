В Украине снова больше выздоровевших от коронавируса, чем заболевших за сутки

За минувшие сутки, 8 декабря, в Украине выявили 12 585 заболевших коронавирусом. При этом выздоровевших больше — 14 554 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Кроме того, за отчетный период умерли 276 человек.



За все время пандемии в стране подтверждено 845 343 заболевших коронавирусом. Из них 451 118 пациентов выздоровели, а 14 204 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.



Днем ранее в Украине было зафиксировано 10 811 заболевших и 12 860 выздоровевших.