В Минздраве заявили о стабилизации ситуации с COVID-19. Обещают тестировать больше людей

Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась — уменьшилось количество больных, а также количество госпитализаций. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в среду.



Он подчеркнул, что в Украине удалось сбить «ураганное распространение коронавируса» благодаря введенным ранее карантинным ограничениям.



«Ситуация по количеству больных полностью стабилизировалась сегодня. Если мы сравниваем недельную статистику, то видим уменьшение количества больных и госпитализированных», — сказал Степанов.



Министр заверил, что уменьшение количества заболевших не связано с уменьшением тестирований. По его словам, меньше тестирований стали проводить из-за уменьшения заболеваемости.



Степанов отметил, что в настоящее время методом ПЦР тестируют людей, которые имеют симптомы коронавирусной болезни или поступают в больницу с пневмонией. И когда уменьшается количество обращений людей с симптомами, то уменьшается и количество тестирований.



«Я дал распоряжение пересмотреть стандарты и расширить количество лиц, которых тестируют методом ПЦР и экспресс-тестами на антиген, которые мы начали поставлять в медучреждения», — сообщил глава Минздрава.



Степанов также рассказал об уменьшении количества людей, которых госпитализируют с симптомами COVID-19: если брать статистику по неделям, то этот показатель уменьшился на полторы тысячи, с 11 606 на неделе до 29 ноября и до 10 100 на прошлой неделе.

За минувшие сутки в Украине выявили 12 585 заболевших коронавирусом. Всего в стране подтверждено 845 343 случаев заболевания. Из них 451 118 пациентов выздоровели, а 14 204 скончались.