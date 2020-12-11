Офис генпрокурора зафиксировал более 20 тысяч преступлений, связанных с войной на Донбассе

Офис генпрокурора зафиксировал более 20 тысяч уголовных преступлений, связанных с войной на Донбассе в течение вооруженного конфликта. Расследования провдятся в более чем 5 тысячах производств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Почти 7 лет вооруженной агрессии доказали, что исключительно усилий на национальном уровне недостаточно, ведь у следственных органов и прокуратуры отсутствует доступ к оккупированным территориям, а следовательно, и исключена проведения следственных действий, допросов жертв и свидетелей преступлений "по горячим следам"», — сказал замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.



Он отметил, что военные преступники скрываются на оккупированных территориях Крыма и Донбасса или в РФ. Россия же игнорирует украинские запросы о правовой помощи для привлечения к ответственности за совершение преступлений.



Также сообщается, что ведомство сейчас занимается разработкой единой методики расследования такой категории производств, на региональном уровне запущены реестры пострадавших для последующего возмещения убытков.