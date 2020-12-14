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Портал «Дія» начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тысяч гривен помощи

14 декабря 2020, 11:09

Портал «Дія» начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тысяч гривен помощи

С сегодняшнего дня портал «Дія» начал прием заявок на получение 8 тысяч гривен одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Заявку на получение помощи можно оформить до 31 декабря включительно. Сделать это можно на портале «Дія» в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел «Услуги».

Деньги будут автоматически зачислены на личный гривневый счет после проверки данных.

С деталями оказания одноразовой помощи можно ознакомиться здесь.

Кабмин постановил ввести жесткий карантин в Украине с 8 по 24 января. В частности, в этот период будет запрещена работа кафе и ресторанов (кроме заказов навынос и доставки), магазинов непродовольственных товаров, ТРЦ, кинотеатров, спортзалов.

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