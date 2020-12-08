Жесткий карантин в Украине будет введен с 8 по 24 января 2021 года включительно в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 9 декабря.



В этот период будет запрещена:

работа кафе, баров, ресторанов (кроме заказов навынос и доставки);

работа магазинов непродовольственных товаров;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа развлекательных заведений, фитнес-залов, бассейнов, ТРЦ;

посещение учебных заведений, кроме детских садов;

проведение любых развлекательных, рекламных, спортивных, массовых мероприятий.

При этом продолжат работу с ограничениями «оранжевой зоны»: общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, отели.



Постановление об ужесточении карантина было принято сегодня.



Шмыгаль отметил, что государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации вводить усиленные карантинные меры неотложно, но, согласно прогнозам, локдаун будет именно в предусмотренные даты.

Сейчас по всей Украине продолжают действовать ограничения «оранжевой зоны» карантина.



За минувшие сутки в Украине выявили 12 585 заболевших коронавирусом. Всего в стране подтверждено 845 343 случаев заболевания. Из них 451 118 пациентов выздоровели, а 14 204 скончались.



Глава Минздрава Максим Степанов заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса.