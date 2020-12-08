Жесткий карантин в Украине будет введен с 8 по 24 января 2021 года включительно в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 9 декабря.
В этот период будет запрещена:
При этом продолжат работу с ограничениями «оранжевой зоны»: общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, отели.
Постановление об ужесточении карантина было принято сегодня.
Шмыгаль отметил, что государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации вводить усиленные карантинные меры неотложно, но, согласно прогнозам, локдаун будет именно в предусмотренные даты.
Сейчас по всей Украине продолжают действовать ограничения «оранжевой зоны» карантина.
За минувшие сутки в Украине выявили 12 585 заболевших коронавирусом. Всего в стране подтверждено 845 343 случаев заболевания. Из них 451 118 пациентов выздоровели, а 14 204 скончались.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса.