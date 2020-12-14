Кабмин утвердил перечень карантинных ограничений с 19 декабря 

Кабинет министров утвердил перечень карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря на всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



В частности, новые ограничения запрещают:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях, если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;

работу общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31 декабря на 1 января работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;

религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Кроме того, будут действовать ограничения, которые были ранее.



Кроме того, Кабмин постановил ввести жесткий карантин в Украине с 8 по 24 января. В частности, в этот период будет запрещена работа кафе и ресторанов (кроме заказов навынос и доставки), магазинов непродовольственных товаров, ТРЦ, кинотеатров, спортзалов.