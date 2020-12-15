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Волкер: Европа должна открыто признать ответственность РФ за конфликт на Донбассе

15 декабря 2020, 20:31

Волкер: Европа должна открыто признать ответственность РФ за конфликт на Донбассе

Германия, Франция и ЕС должны прямо указать на ответственность России в вооруженном конфликте на Донбассе, заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. По его мнению, такая позиция ускорит реализацию Минских договоренностей. Об этом сообщает «Укринформ».

«Что нужно (для имплементации Минска), так это гораздо большая открытость и прямота со стороны Германии, Франции и ЕС об ответственности России за войну», — сказал бывший американский дипломат во время онлайн-конференции, организованной фондом США-Украина.

Он подчеркнул, что вещи нужно четко называть своими именами: «Это агрессия против Украины и невыполнение Россией ее обязательств по Минским договоренностями».

Волкер напомнил, что Минские договоренности предусматривают две главные цели: «Прежде всего, это письменный документ, в котором Россия подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Кроме того, продолжил он, это основа для Европейского Союза, чтобы поддерживать санкции против России.

«Если Россия захочет остановить войну на Донбассе — она ​​сможет это сделать, но факт заключается в том, что она не хочет этого. И не только потому, что она занимается Донбассом, но так как хочет оказывать решающее влияние на процесс управления в Украине в целом», — отметил бывший спецпредставитель США.

В начале декабря в Офисе президента Украины сообщили, что Государственный департамент США вернет должность спецпредставителя по вопросам Украины. 

Эта должность появилась в 2017 году при администрации президента Дональда Трампа. Ее занимал Курт Волкер, который подал в отставку в сентябре 2019 года во время процедуры импичмента Трампа, которого обвинили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Сенат оправдал Трампа.

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