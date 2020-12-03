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США вернут должность спецпредставителя по Украине, заявил советник Ермака

03 декабря 2020, 14:06

США вернут должность спецпредставителя по Украине, заявил советник Ермака

Государственный департамент США назначит нового спецпредставителя по вопросам Украины. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности Алексей Арестович, передает «Интерфакс-Украина».

«Есть мощная поддержка, пока неформальная, от Британии и Соединенных Штатов. Разговор идет о том, что будет новый спецпредставитель США по Донбассу, то есть институционально возвращается эта должность», — сказал Арестович журналистам после пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он также указал, что в будущей администрации избранного президента США Джо Байдена уже рассматривают возможность введения против РФ более жестких санкций.

«В будущей администрации Байдена много кто говорит неформально, что на Россию будут наложены санкции, которые не сдерживают, а уже калечат, ломают. Много кто говорит, что на каждую гибель нашего солдата надо открывать огонь артиллерии», — сказал Арестович

Кроме того, он отметил, что 10 декабря состоится заседание на уровне глав государств ЕС, в ходе которого санкции против РФ будут продлены автоматически.

Ранее в ОП заявляли, что предложат новому руководству США возобновить должность спецпредставителя по вопросам Украины. 

Эта должность появилась в 2017 году при администрации президента Дональда Трампа. Ее занимал Курт Волкер, который подал в отставку в сентябре 2019 года во время процедуры импичмента Трампа, которого обвинили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Сенат оправдал Трампа.

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