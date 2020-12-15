Корниенко: Рада рассмотрит назначение министров в четверг

Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы по назначению министра экологии и министра по делам ветеранов в четверг, 17 декабря. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает «Интерфакс-Украина».



«За кандидатов на должности министров ... будут голосовать скорее всего в четверг», — сказал Корниенко журналистам после заседания фракции во вторник вечером.



По его словам, в среду в повестке дня пленарного заседания только один кадровый вопрос — заявление об отставке министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. Вопрос об увольнении министра по вопросам защиты окружающей среды Романа Абромовского Рада рассматривать завтра не будет: «Этот вопрос отложили, то есть завтра его заявление голосоваться не будет. Будут продолжаться консультации между премьером и профильным комитетом, президентом, депутатами».



Корниенко рассказал, что во время собеседований с кандидатами в министры было много профессиональных вопросов и прежде всего к кандидату на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики Юрию Витренко.



По его словам, менее всего вопросов возникло к кандидату на пост министра по вопросам ветеранов Юлии Лапутиной, поскольку «смотришь биографию и вопросов нет», так как она боевой генерал.



Вместе с тем длительным было обсуждение кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Корниенко подчеркнул, что мнения относительно него были разными.



Касательно Романа Лещенко, кандидатуру которого рассматривают на пост главы Министерства аграрной политики, Корниенко отметил, что он предлагает сконцентрироваться на развитии отрасли.



Также Корниенко уточнил, что кандидатуру Романа Опимаха на должность министра экологии фракция не обсуждала, хотя на заседании он также присутствовал.

Ранее сообщалось, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараба подали заявления об увольнении.