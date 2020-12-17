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Рада разрешила штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей

17 декабря 2020, 13:23

Рада разрешила штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штраф для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски. Соответствующий законопроект №3890 поддержал во втором чтении 241 депутат.

Штрафы предусмотрены за пропуск людей в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время карантина без респираторов, защитных масок, закрывающих нос и рот.

Оштрафовать владельца бизнеса могут и за бездействие: если устно не попросили посетителя надеть маску, не отказались его обслуживать и не вызывали полицию.

Размер штрафа составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов граждан — то есть от 3 400 до 5 100 гривен.

Штрафовать будут должностные лица государственной санитарно-эпидемиологической службы, главные государственные санитарные врачи и их заместители.

Ранее парламент уже ввел штраф за неношение масок в общественных местах.

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