Кремль не обещает Донбассу «город-сад» и напомнил о родине Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что родиной Донбасса является Украина и прокомментировал слова Владимира Путина о помощи региону.



Журналисты попросили Пескова разъяснить слова президента РФ и конкретизировать, в чем будет выражаться обещанное им наращивание помощи, будет ли оно заключаться в создании на Донбассе «города-сада» и на что рассчитывать жителям региона.



«К сожалению, о "городе-саде" там говорить не приходится, к нашему большому сожалению. Потому что не забывайте, что этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины», — приводит ответ Пескова «РИА Новости».



По его словам, в этих условиях и «с учетом проживания там большого количества русскоговорящих людей» Россия не может оставаться безучастной к судьбам этих людей. «Поэтому, разумеется, Россия будет оказывать этим людям помощь, вот что имел в виду президент», — добавил представитель Кремля.



На просьбу уточнить, что еще может быть сделано, помимо оказания гуманитарной помощи, Песков ответил: «Президент же назвал, это не требует каких-то дополнительных разъяснений... Я не буду как-то конкретизировать это, но, по-моему, весьма очевидно, президент сказал все достаточно открыто».

Во время пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что Россия «как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать» и пообещал, что поддержка будет наращиваться. По его словам, речь идет о помощи в налаживании производства, социальных вопросах, вопросах инфраструктурного характера.