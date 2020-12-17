Путин заявил, что Украине не удастся пересмотреть Минские соглашения в одностороннем порядке

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что Украине не удастся пересмотреть Минские соглашения в одностороннем порядке.



Он отметил, что после прошлогоднего саммита «нормандской четверки» в Париже произошло установление режима прекращения огня и произошел обмен удерживаемыми лицами.



«Но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы. Ничего не сделано в плане политического урегулирования, и официальные лица в Киеве заявляют, что не собираются выполнять Минские соглашения и ставят вопрос о пересмотре их основополагающих положений. Я хочу обратить внимание на то, что Минские соглашения подтверждены резолюцией Совета безопасности ООН. И в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся», — подчеркнул он.



Он призвал «с уважением относится к другой стороне», которая подписала этот документ — «а именно к представителям Донбасса». Россию стороной конфликта Путин не признает.



По его словам, урегулирование конфликта на Донбассе зависит от украинских властей.



«Нынешние власти приходили с лозунгом объединения страны, прекращения конфликта на Донбассе, объединения страны и налаживания отношений с Россией. Но ничего не получается. Они, когда идут к власти, опираются на большинство, а когда приходят к власти, начинают постоянно оглядываться на крайне националистические силы. Им не хватает политического мужества, и процесс замирает», — подчеркнул президент РФ.



Также Путин заявил, что Россия «как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать» и пообещал, что поддержка будет наращиваться. По его словам, речь идет о помощи в налаживании производства, социальных вопросах, вопросах инфраструктурного характера.