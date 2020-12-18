На Донетчине подтверждено еще 552 случая COVID-19

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 552 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения в ДонОГА Александр Педенко.



Он отметил, что вчера лаборатории провели исследования 1608 проб.



По состоянию на 18 декабря зафиксировано 31 447 случаев COVID-19, из которых около 20 тысячи человек выздоровели, 631 — умер.



«В среднем заболеваемость за последние 2 недели показала, что в Донецкой области показатель на 100 тысяч составляет 365, по Украине — 410,9. Загруженность коек составляет 37,7%», — рассказал Педенко.

За минувшие сутки в Украине выявили 12 630 заболевших коронавирусом. При этом выздоровели 12 866 человек, а 260 умерли.