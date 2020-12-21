Украина направила ноту в ОБСЕ из-за ранения тракториста у Авдеевки

Украина направила ноту в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ после обстрела боевиками трактора в районе поселка Каменка вблизи Авдеевки. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе.



«Для прекращения обстрела с помощью координационного механизма был введен "режим тишины". Подготовлена и направлена письменная нота на СММ ОБСЕ. Сегодня утром СГ "Авдеевка" СЦКК проводит верификацию события на месте», — говорится в сообщении.



Отмечается, что тракторист, который в результате обстрела получил легкое ранение, сейчас находится дома, его состояние стабильное.



Ранее в штабе ООС сообщили, что в воскресенье боевики применили станковый противотанковый гранатомет и уничтожили сельскохозяйственный трактор, а также ранили одного тракториста.