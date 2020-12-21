Штаб: У Авдеевки боевики уничтожили трактор, тракторист госпитализирован

Пророссийские боевики в районе Авдеевки Донецкой области тремя выстрелами уничтожили трактор вечером в воскресенье. В результате обстрела один из трактористов получил ранения и был госпитализирован.



Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что в 19:30 в районе населенного пункта Каменка около Авдеевки, по направлению населенного пункта Васильевка боевики тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета был уничтожен трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ.



Военные подчеркнули, что гражданская техника уничтожена за пределами украинских позиций.



Украинские военные оказали пострадавшему трактористу первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.



Ситуация за сутки



Всего за минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня. В штабе ООС подчеркнули, что военные открыли огонь в ответ и «вынудили врага отказаться от дальнейших действий».



Уточняется, что неподалеку Водяного на Приазовье боевики применили ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Павлополя — совершил несколько очередей из стрелкового оружия. Оба вида оружия применялись и у населенного пункта Пески. Четыре обстрела зафиксировано в пригороде Авдеевки, где применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



За время перемирия ОБСЕ ранее фиксировала троих пострадавших в результате обстрелов: один человек был ранен 27 июля, еще двое травмировались 12 ноября.